Мастер-классы по теме Куклы
Создаем схему тела и каркас для шарнирной куклы
С чего нужно начать создание шарнирной куклы? Со схемы тела! А чтобы кукла при лепке не «поползла» в пропорциях, необходимо сделать внутренний каркас.
Делаем авторскую куклу из запекаемого пластика. Часть 1: Голова
Этот мастер-класс открывает серию видео уроков по созданию куклы из запекаемого пластика. Это первое видео, в котором я показываю, как сделать голову из полимерной глины своими руками с нуля.
Покрытие лаком, приклеивание ресниц на будущую куклу
В этом обучающем мастер классе я покажу, как самим покрыть лаком вашу заготовку и приклеить ресницы на будущую куклу.
Как расписать кукольное лицо: видео мастер-класс
В этом ролике я расскажу, как самим расписать лицо куклы.Этот мастер класс подойдёт всем, кто хочет знать и уметь расписывать куклы самостоятельно.
Создаем елочную игрушку «Свинка-летчица». Символ 2019 года
До нового года осталось всего несколько недель, как идет подготовка? Пора задумываться о подарках для любимых и близких, продумать новогодний декор и спланировать праздничные выходные.
Как сделать текстильной кукле поворачивающуюся голову
Как сделать текстильной кукле поворотную голову? Все очень просто! Поехали: 1. Я голову шью из 4х клиньев, кто-то делает из 6 (кому как больше нравится). 2. Сшиваем клинья.
Мастерим куколку-цветочек
Чуть ниже я покажу вам этапы моего релакса, а вдохновением послужит такой первоцвет, как Примула Крымская.
Лепим ступни для кукол из полимерной глины
На мой взгляд, важно лепить обе ступни одновременно. Только так можно добиться наибольшей симметрии.Итак, процесс лепки: 1.
«Вживляем» волосы в кукольную голову
Для использования данной технологии вам понадобится инструмент, который можно сделать из обычной швейной иголки.
Делаем очаровательную елочную игрушку в смешанной технике
Любите ли вы старые почтовые открытки так, как люблю их я? Если вы положительно ответили на этот вопрос, возможно, вам будет интересен этот мастер-класс (я на это надеюсь).
Делаем объемное личико текстильной кукле
Выкройка кукольной головки: Выкраиваем по косой 2 детальки лица и затылка и сострачиваем, оставляя отверстие для шеи открытым.
Создаем текстильную куклу «Юкико — ребенок снега»
Долго думала, делать мастер-класс на конкурс или нет. Ведь в прошлом году кукольный мастер-класс уже выиграл главный приз.
Как обклеить трикотажем голову текстильной куклы
Мне часто пишут и спрашивают, каким образом я обтягиваю голову куклы трикотажем. Хочу ответить на ваш вопрос и, более того, показать, как я это делаю, но только на фото.
Изготавливаем каркасную куклу «Снежное Облачко»
Скоро, уже совсем скоро, будет Новый Год и Рождество! Заходя в большие супермаркеты, перед этими праздниками, всегда вижу забавных каркасных снеговиков, гномиков, кукол, лосей.
Как сделать шляпку-капор для куколки
Не так давно я приобрела свою маленькую мечту — шарнирочку Соню, замечательного мастера Валентины Игнатьевой. И вот такую шляпку я ей сделала.
Как соблюсти пропорции в кукольной фигуре — лайфхак
Когда я только училась шить кукол, абсолютно не обращала внимания на соблюдение пропорций кукольной фигуры.
Шьем куколку Настеньку из «Сказа о Ясном Соколе»: подробный мастер-класс
С детства я очень люблю сказки, особенно русские народные. Конечно, я знаю сказку о Финисте — Ясном Соколе, но не так давно я познакомилась со…
Создаем кукольные украшения к наряду княжны
Как известно княжеская одежда, как мужчин так и женщин, на Руси отличалась очень богатым убранством. Она была расшита камнями, канителью, золотыми и…
Мастер-класс: «Подорожница, хранительница-невеличка»
Подорожница — хранительница-невеличка, оберегающая вас на протяжении всего предстоящего пути, напоминающая о близких, которые остались дома.
Создаем народную куклу-оберег «Крупеничка»
В славянской культуре куклы играли очень важную роль. Практически в каждом русском доме было несколько кукол, каждая из которых имела свое значение, выполняла свою задачу.
Создаем очаровательную куклу «Ангел»
В представленном мастер-классе мы будем создавать куклу из готового набора деталей, она будет ростом 20 см.
Шьем текстильную куклу
По многочисленным просьбам представляю свой вариант шитья текстильной куклы. Мастер-класс подойдет для начинающих, возможно, и опытные рукодельницы найдут для себя интересные моменты. Итак, приступим.
Шьем вечерний наряд для куклы
В этом мастер-классе я хочу показать и подробно рассказать, как сшить вечернее платье и болеро для куколки Paola Reina.
Видео мастер-класс: шарнирное крепление на бусине для текстильной куклы
В этом видео хочу показать, как можно сделать текстильной кукле ручки и ножки на бусине. Это изобретение не новое, но все же, возможно, кому-то пригодится. Всем приятного творчества!
Шьем крохотное двустороннее платьице для куколки
Все девочки, маленькие и большие, обожают наряжаться и переодеваться. В этом мастер-классе я покажу, как сшить крохотное двустороннее платьице для маленькой куколки. Детям они очень-очень нравятся!
Шьем куколку «лавандовый мотылек» из обрезков ткани
Представляю вам мастер класс: как из обрезков тканей создать милую куколку размером 15 см. У меня остается много небольших кусочков ткани, кружева, лент. Я ничего не выбрасываю!
Как сделать куклу ООАК: пошаговая инструкция и видеоурок
Сегодня я решила поделиться с вами опытом относительно создания ООАК. С чего же начать, если вы задались целью заняться ООАК? Что нужно?
Мастер-класс: создаем трессы для куклы из шкурки козочки
Хочу рассказать вам, как я делаю волосы своим куклам. Мастер-класс подробный, от покраски шкурки до пришивания тресса к голове куклы.
Шьем вместе очаровательную текстильную брошь-куколку «Монро»
По календарю у нас весна в разгаре. Предлагаю сшить милую и несложную брошку, которая может украсить ваш плащ, легкую курточку или свитерок!
Как нарисовать личико текстильной кукле
С чего начинается кукла? Конечно, с приятного глазу милого кукольного личика. Предлагаю Ввашему вниманию небольшой урок с советами для начинающих,…
Как сшить угги для любимой куклы: подробный мастер-класс
Вот люблю я угги, и все! Поэтому и куколок своих балую этими удобными и стильными сапожками. Всем известно, что в идеале угги шьют из овчины.