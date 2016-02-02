Необычное применение обычного материала: 75 оригинальных украшений из бумаги

Когда я впервые наткнулась в сети на бусины из бумаги, я подумала, что чего только люди не придумают... Но поискав немного получше, обнаружила, что в этом есть смысл.

Во-первых, вторичное использование материалов.

Во-вторых, вы можете создавать украшения с нужным вам рисунком, просто распечатав его на принтере или взяв понравившийся рисунок.

В-третьих, можно создавать украшения с буквами, словами хоть с целыми стихотвореньями (это для любителей поэзии).

Самый простой способ — это сделать бусины.

Тут все просто. Режем бумагу на полоски определенной формы, скручиваем, склеиваем, декорируем и покрываем лаком.

Декор самый разный. Бисер, роспись, блестки, нитки, пряжа, люверсы и так далее.

Следующий способ — вырубка из бумаги большого количества простых форм и нанизывание на основу.

Или можно склеить из вырубленных кругов вот такие бусины:

Третий вариант бумажных украшений, техника оригами.

Можно залить кусочек от любимой книги эпоксидной смолой и вставить в кулон.

Или просто накрутить из газеты трубочек и склеить их в брошь-эполет.

Самый сложный способ изготовления украшений из бумаги: склеить листы под прессом и вырезать из заготовки нужную форму, а затем обточить и зашлифовать.

Джереми Мэй (Jeremy May) — большой поклонник книг. В отличие от большинства, он любит их не только читать, но и использует в качестве материала для создания бижутерии. По словам автора, такие «литературные» украшения намного оригинальнее своих собратьев из золота и серебра, и, надев их, вы точно не останетесь незамеченными.

Книга, из которой вырезается украшение становится шкатулкой для его хранения.

Для декора мастер использует роспись, дерево, камень, стекло, металл и другие ценные материалы.

По утверждению автора, страницы книг несут в себе огромное количество информации, историй, переживаний и эмоций, а значит, все эти свойства переносятся и на его украшения. Интересная точка зрения, очень близка к Булгакову.

Из какого бы материала вы не решили сделать украшение, пусть оно станет для вас особенным.

Творческих успехов!