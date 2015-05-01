  • Заказы
  • Войти
    Войдите, чтобы покупать с персональной скидкой и получать специальные предложения
  • Корзина
Одежда и аксессуары Украшения Красота и уход Дом и интерьер Подарки Куклы и игрушки Свадьба Для детей Материалы
Куклы и игрушки Вязание Валяние Бижутерия Шитье Вышивка Творим с детьми Лепка Декупаж
Блоги События Сообщество Мастер-Классы Публикации 3D-туры Интервью Словарь рукоделия
Программа привилегий
Программа привилегий
КРОЛИК – СИМВОЛ 2023
Наборы пряников Подарочные боксы Ёлочные игрушки Новогодние подарки
Подарочная карта
Написать в поддержку

Фотографический фон своими руками
ArtMary
Найди все необходимое в разделе материалы для творчества
Фотографический фон своими руками | Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Сегодня, 1 мая, на улице дождь, и мы с мужем решили сделать то, что долго откладывали: покрасить фоны для фотосъемки. Не то чтобы у нас нет фонов — у нас их много, но захотелось сделать что-то свое, самим.

В общем, представляю вашему вниманию первый из нескольких мастер-классов по изготовлению тканевых фотографических фонов в домашних условиях.

На самом деле у нас случайно вместо одного получилось целых два фона, но об этом позже.

Фотографический фон своими руками, фото № 1

Материалы:

1. Белая хлопковая простыня из Икеи за сто рублей.

2. Три цвета краски для шелка Javana. По цветам: 8159, 8107, 8157.

3. Шприц (без иглы).

4. Нитки.

5. Целлофановый пакет.

6. Перчатки.

Время покраски самого фона — 20 минут.

Время сушки в разогретой духовке — 8-10 минут.

Фотографический фон своими руками, фото № 2

Сначала мы очень туго скрутили простынь:

Фотографический фон своими руками, фото № 3

Далее, развели самый светлый оттенок краски (8159) водой (смотрите на фото пропорции — вода в стакане), а простынь поместили в пакет:

Фотографический фон своими руками, фото № 4

Краску, смешанную с водой, вылили в пакет со скрученной простыней:

Фотографический фон своими руками, фото № 5

После простынь "жамкали" в пакете примерно 2-3 минуты.

Фотографический фон своими руками, фото № 6

Вынули простынь из пакета и дополнительно перевязали нитками:

Фотографический фон своими руками, фото № 7

Набрали в шприц второй цвет и "впрыснули" в ткань:

Фотографический фон своими руками, фото № 8

Таким же образом добавили третий цвет. Можно обойтись двумя цветами. Добавление цвета интуитивно. Мы старались, чтобы весь фон был закрашен, чтобы на ткани не было белых мест.

Фотографический фон своими руками, фото № 9

После того как все цвета добавлены, мнем ткань:

Фотографический фон своими руками, фото № 10

Кладем в разогретую до 150 градусов духовку на 8-10 минут:

Фотографический фон своими руками, фото № 11

Вынимаем ткань, разворачиваем и гладим на максимальной температуре через кальку или через другую ткань:

Фотографический фон своими руками, фото № 12

Фотографический фон своими руками, фото № 13

А теперь про второй фон. Гладили мы ткань сразу после духовки, она была еще влажная. Гладили на другой белой простыне :) И вот такая получилась красивая текстура у этой нижней простыни:

Фотографический фон своими руками, фото № 14

Вот такая текстура:

Фотографический фон своими руками, фото № 15

Ну и вот результат еще без обработки в графическом редакторе:

Фотографический фон своими руками, фото № 16

Фотографический фон своими руками, фото № 17

Благодарю за внимание!

Использование материалов и фотографий данного мастер-класса в коммерческих целях возможно только с письменного разрешения автора. При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Рейтинг
Мастер-классы по теме
Комментарии (35)
Рубрики мастер-классов
Do It Yourself / Сделай сам
Recycle / Вторая жизнь вещей
Tворим с детьми
Бижутерия своими руками
Валяние
Вышивка
Вязание
Декорирование
Декупаж
Дизайн и декор интерьера
Живопись и рисование
Керамика
Ковроделие
Косметика ручной работы
Кружевоплетение
Кулинария
Куклы и игрушки
Лепка
Материалы для творчества
Мебель своими руками
Миниатюра
Обувь своими руками
Одежда своими руками
Организация пространства
Пирография
Плетение
Прядение
Работа с бисером
Работа с бумагой
Работа с кожей
Работа с металлом
Работа с мехом
Работа со стеклом
Реставрация
Роспись
Свечи своими руками
Скрапбукинг
Столярное дело
Сумки своими руками
Ткачество
Упаковка своими руками
Флористика
Фотография и видео
Художественная резьба
Шитье
ТОП-10 Журнала
Конкурсы и Галерея победителей
Материалы для творчества
Словарь рукоделия
3D-туры
Программа привилегий
  • Российский рубль
  • Украинская гривна
  • Br Белорусский рубль
  • Казахский тенге
  • $Доллар США
  • Евро
  • AU $Австралийский доллар
  • CA $Канадский доллар
  • Китайский юань
  • DK kr Датская крона
  • ¥Японская иена
  • NKr Норвежская крона
  • S $Сингапурский доллар
  • kr Шведская крона
  • Fr Швейцарский франк
  • £Фунт стерлингов
  • Турецкая лира
$ Доллар США
Worldwide version
Компания
Покупателям
Продавцам
Написать в поддержку
— Создать магазин —
© Интернет-сайт «Ярмарка Мастеров».
ООО «УК «Ливмастер», 2022.
© Рекламные системы «Marketplace 2.0» и «Livemaster».
ООО «Ливмастер», 2022.
Словесные обозначения Ярмарка Мастеров® и Livemaster® являются зарегистрированными товарными знаками.
Использование интернет-сайта, рекламных систем и товарных знаков без требуемого разрешения преследуется по закону.