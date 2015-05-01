Фотографический фон своими руками

Сегодня, 1 мая, на улице дождь, и мы с мужем решили сделать то, что долго откладывали: покрасить фоны для фотосъемки. Не то чтобы у нас нет фонов — у нас их много, но захотелось сделать что-то свое, самим.

В общем, представляю вашему вниманию первый из нескольких мастер-классов по изготовлению тканевых фотографических фонов в домашних условиях.

На самом деле у нас случайно вместо одного получилось целых два фона, но об этом позже.

Материалы:

1. Белая хлопковая простыня из Икеи за сто рублей.

2. Три цвета краски для шелка Javana. По цветам: 8159, 8107, 8157.

3. Шприц (без иглы).

4. Нитки.

5. Целлофановый пакет.

6. Перчатки.

Время покраски самого фона — 20 минут.

Время сушки в разогретой духовке — 8-10 минут.

Сначала мы очень туго скрутили простынь:

Далее, развели самый светлый оттенок краски (8159) водой (смотрите на фото пропорции — вода в стакане), а простынь поместили в пакет:

Краску, смешанную с водой, вылили в пакет со скрученной простыней:

После простынь "жамкали" в пакете примерно 2-3 минуты.

Вынули простынь из пакета и дополнительно перевязали нитками:

Набрали в шприц второй цвет и "впрыснули" в ткань:

Таким же образом добавили третий цвет. Можно обойтись двумя цветами. Добавление цвета интуитивно. Мы старались, чтобы весь фон был закрашен, чтобы на ткани не было белых мест.

После того как все цвета добавлены, мнем ткань:

Кладем в разогретую до 150 градусов духовку на 8-10 минут:

Вынимаем ткань, разворачиваем и гладим на максимальной температуре через кальку или через другую ткань:

А теперь про второй фон. Гладили мы ткань сразу после духовки, она была еще влажная. Гладили на другой белой простыне :) И вот такая получилась красивая текстура у этой нижней простыни:

Вот такая текстура:

Ну и вот результат еще без обработки в графическом редакторе:

Благодарю за внимание!

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