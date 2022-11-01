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Коготь рыси

beshiker
Рейтинг магазина
15 продаж
Коготь рыси, Оберег, Курск, Фото №1 Коготь рыси. Оберег. beshiker. Интернет-магазин Ярмарка Мастеров. Фото №2
Коготь рыси, Оберег, Курск, Фото №1
Коготь рыси. Оберег. beshiker. Интернет-магазин Ярмарка Мастеров. Фото №2
beshiker
Рейтинг магазина
15 продаж
Коготь рыси
− 25%
Осталось 12 дней
Выгода
$2.85
$8.55 $11.40
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  • Материалы:  коготь рыси, металлическая фурнитура
  • Размер:  от 2,1 см до 2,4 см
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beshiker
beshiker
Россия, Курск
9 отзывов
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Описание
Рысь ассоциируют с загадками и скрытыми сакральными знаниями. В древних скандинавских эддах сильному животному из семейства кошачьих покровительствовала богиня Фрейя. По некоторым данным, ее колесницей управляли именно рыси. В Древней Греции хищнику приписывали возможность смотреть сквозь стены, а также различать ложь и ошибочные суждения. Рысь всегда делает скрытое явным. Хищный представитель кошачьих фигурирует на гербах князей Киевской Руси, встречается в мифах и упоминается волхвами. У славянских язычников рысь была священным зверем, которое ни в коем случае нельзя было убивать. Волхвы утверждали, что животное приносит везение воинам в бою и во время охоты, так рысь ничего не боится и очень ловкая. Хищник оберегал также женщин, давая возможность зачать малыша и обрести настоящую любовь.

Оберег из когтя рыси передает его владельцу следующие качества:
- хитрость,
- ловкость;
- умение выходить их опасных ситуаций, интриг;
- предусмотрительность и расчетливость;
- увеличение обаятельности и сексуальности для женщин;
- возможность предугадывать намерения и скрытые мотивы других людей.

Амулет из когтя рыси обладает очень большой мощью. Именно поэтому каждый его владелец может быть уверен в том, что находится под надежной защитой древнего тотемного животного и сможет преодолеть все, даже скрытые преграды.

В подарок вощеный шнур для ношения когтя!
При покупке сразу 4-х когтей, стоимость 1 когтя - 600 руб
Товар не является проверенным средством и не дает каких-либо лечебных, защитных, а также иных гарантий, указанных в описании.
Доставка и оплата
Доставка при оплате онлайн
  • от 180 ₽
Доставка по договоренности
Самовывоз (Курск)
бесплатно
Почтовые службы (Россия)
$4.88
Условия и сроки доставки можно узнать у продавца до совершения покупки
Онлайн-оплата на сайте
Оплата по договоренности
Способы оплаты уточняйте у продавца при оформлении покупки
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Коготь рыси
Рейтинг магазина
15 продаж
$8.55 $11.40
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