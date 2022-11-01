Коготь рыси

Рысь ассоциируют с загадками и скрытыми сакральными знаниями. В древних скандинавских эддах сильному животному из семейства кошачьих покровительствовала богиня Фрейя. По некоторым данным, ее колесницей управляли именно рыси. В Древней Греции хищнику приписывали возможность смотреть сквозь стены, а также различать ложь и ошибочные суждения. Рысь всегда делает скрытое явным. Хищный представитель кошачьих фигурирует на гербах князей Киевской Руси, встречается в мифах и упоминается волхвами. У славянских язычников рысь была священным зверем, которое ни в коем случае нельзя было убивать. Волхвы утверждали, что животное приносит везение воинам в бою и во время охоты, так рысь ничего не боится и очень ловкая. Хищник оберегал также женщин, давая возможность зачать малыша и обрести настоящую любовь.
Оберег из когтя рыси передает его владельцу следующие качества:
- хитрость,
- ловкость;
- умение выходить их опасных ситуаций, интриг;
- предусмотрительность и расчетливость;
- увеличение обаятельности и сексуальности для женщин;
- возможность предугадывать намерения и скрытые мотивы других людей.
Амулет из когтя рыси обладает очень большой мощью. Именно поэтому каждый его владелец может быть уверен в том, что находится под надежной защитой древнего тотемного животного и сможет преодолеть все, даже скрытые преграды.
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Товар не является проверенным средством и не дает каких-либо лечебных, защитных, а также иных гарантий, указанных в описании.