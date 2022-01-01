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Таро гадание на отношения и любовь

beshiker
Рейтинг магазина
15 продаж
Таро гадание на отношения и любовь, Карты Таро, Курск, Фото №1
Таро гадание на отношения и любовь, Карты Таро, Курск, Фото №1
beshiker
Рейтинг магазина
15 продаж
Таро гадание на отношения и любовь
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  • Материалы:  карты таро, фотография, фио, дата рождения
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beshiker
beshiker
Россия, Курск
9 отзывов
Отзывы
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Описание
Дистанционное гадание на отношения и любовь на картах Таро поможет вам узнать, что чувствует и думает интересующий Вас человек на самом деле по отношению к вам.

А также подскажет на что, следует обратить внимание и чего нужно избегать в отношениях. Гадание подходит как для тех, у кого уже есть постоянный партнер, так и для тех, у кого просто есть объект воздыхания.

Гадание по времени делается не дальше чем на год вперед. Все происходит точно также, как и при личном приеме. Но считывание информации происходит не с вас лично, а с вашей фотографии и данных (ФИО и даты рождения).


Как заказать Таро гадание на отношения и любовь?

Заказать Таро гадание на отношения и любовь вы можете в любое удобное для вас время, написав мне в ЛС. И я отвечу в течении 1-3 рабочих дней, после вашей оплаты. Работаю только по 100% предоплате из-за участившихся попыток мошенничества.

Стоимость гадания на отношения и любовь - от 700 руб. Зависит от количества ваших вопросов.
Высылаю текстовый файл или аудио-сообщение с индивидуальным раскладом и полным описанием!
Товар не является проверенным средством и не дает каких-либо лечебных, защитных, а также иных гарантий, указанных в описании.
Доставка и оплата
Доставка по договоренности
Почтовые службы (Курск)
бесплатно
Условия и сроки доставки можно узнать у продавца до совершения покупки
Почтовые службы (Россия)
бесплатно
Условия и сроки доставки можно узнать у продавца до совершения покупки
Почтовые службы по миру
бесплатно
Условия и сроки доставки можно узнать у продавца до совершения покупки
Оплата по договоренности
Способы оплаты уточняйте у продавца при оформлении покупки
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Таро гадание на отношения и любовь
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