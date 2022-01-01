Описание

Дистанционное гадание на отношения и любовь на картах Таро поможет вам узнать, что чувствует и думает интересующий Вас человек на самом деле по отношению к вам.



А также подскажет на что, следует обратить внимание и чего нужно избегать в отношениях. Гадание подходит как для тех, у кого уже есть постоянный партнер, так и для тех, у кого просто есть объект воздыхания.



Гадание по времени делается не дальше чем на год вперед. Все происходит точно также, как и при личном приеме. Но считывание информации происходит не с вас лично, а с вашей фотографии и данных (ФИО и даты рождения).





Как заказать Таро гадание на отношения и любовь?



Заказать Таро гадание на отношения и любовь вы можете в любое удобное для вас время, написав мне в ЛС. И я отвечу в течении 1-3 рабочих дней, после вашей оплаты. Работаю только по 100% предоплате из-за участившихся попыток мошенничества.



Стоимость гадания на отношения и любовь - от 700 руб. Зависит от количества ваших вопросов.

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Товар не является проверенным средством и не дает каких-либо лечебных, защитных, а также иных гарантий, указанных в описании.