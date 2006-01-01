Заказать дистанционное гадание на картах Таро

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Как заказать гадание на картах Таро?

Заказать гадание на Таро вы можете в любое удобное время, я отвечаю в течении 1-3 рабочих дней.

С помощью моих помощников - карт Таро, окажу помощь в виде диагностики всем нуждающимся в этом.

Гадаю на картах Таро практически на любые вопросы, кроме вопросов связанных с поиском.

Заказывая гадание на Таро, вы обращаетесь не ко мне, а к мудрости карт.

Я лишь служу проводником, помогая получить и расшифровать их подсказки.

По времени смотрю не дальше чем на год вперед. Гадание проводится на реальной колоде с реальными раскладами. Всё происходит точно так же как и на личном приёме. Но вместо вас я использую вашу фотографию и ваши данные (ФИО, дату рождения). К каждому клиенту индивидуальный подход! Для каждого человека и ситуации подбираю отдельную колоду и расклады. Стоимость гадания - от 500 руб, зависит от количества ваших вопросов. Работаю с картами Таро с 2010 года.

Чтобы заказать гадание на картах Таро, напишите мне в ЛС.