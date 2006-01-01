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Заказать дистанционное гадание на картах Таро

$6.58
  • Материалы:  карты таро
Готовый товар Готовый товар: в наличии 1 шт
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Описание
Как заказать гадание на картах Таро?
Заказать гадание на Таро вы можете в любое удобное время, я отвечаю в течении 1-3 рабочих дней.
С помощью моих помощников - карт Таро, окажу помощь в виде диагностики всем нуждающимся в этом.
Гадаю на картах Таро практически на любые вопросы, кроме вопросов связанных с поиском.
Заказывая гадание на Таро, вы обращаетесь не ко мне, а к мудрости карт.
Я лишь служу проводником, помогая получить и расшифровать их подсказки.
По времени смотрю не дальше чем на год вперед. Гадание проводится на реальной колоде с реальными раскладами. Всё происходит точно так же как и на личном приёме. Но вместо вас я использую вашу фотографию и ваши данные (ФИО, дату рождения). К каждому клиенту индивидуальный подход! Для каждого человека и ситуации подбираю отдельную колоду и расклады. Стоимость гадания - от 500 руб, зависит от количества ваших вопросов. Работаю с картами Таро с 2010 года.
Чтобы заказать гадание на картах Таро, напишите мне в ЛС.
Доставка
Доставка по договоренности
Почтовые службы (Курск)
бесплатно
Почтовые службы (Россия)
бесплатно
Почтовые службы по миру
бесплатно
Оплата
Оплата по договоренности
Способы оплаты уточняйте у мастера при оформлении покупки
Ключевые слова
Категории товаров
Карты Таро (1)
Ловцы снов (3)
Оберег (6)
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Отзывов об этом товаре еще нет
Заказать дистанционное гадание на картах Таро
$6.58
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